تمديد تكليف أبو هادي مديرًا عامًّا لتعليم جازان

2020-06-22

متابعات الخليج 365- جازان

صدر اليوم قرار وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة جازان لمدة عامين.

ورفع المدير العام شكره وتقديره إلى وزير التعليم معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا للمزيد من العمل من أجل خدمة الطلاب والطالبات، والمساهمة في الارتقاء بالمسيرة التعليمية بالمنطقة.

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ونوه أبو هادي بالرعاية الكريمة والتوجيهات الدائمة التي يحظى بها تعليم جازان من قبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وختم أبو هادي بشكره لمنسوبي ومنسوبات تعليم جازان على ما بذلوه من تعاون وجهد كبير، متطلعًا إلى المزيد من العطاء والإنجازات في المجال التربوي والتعليمي لتحقيق ما تتطلع إليه القيادة الحكيمة خدمة لجيل الوطن الواعد ومستقبله المشرق.

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