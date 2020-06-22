رسالة طبيبة سعودية إلى الحوامل المصابات بكورونا

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت طبيبة سعودية الضوء على الجهود التي يقوم بها الأطباء وطبيبات وممرضات النساء والولادة في العالم، خلال مواجهة فيروس كورونا الجديد موجهة رسالة إلى الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت استشارية النساء والولادة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، الدكتورة منيرة الملحم: إنها قامت بتوجيه رسالة عبر “تويتر” للفت الانتباه للجهود الجبارة التي يقوم بها هؤلاء الأطباء والطبيبات في تخصص النساء والولادة، وتقوية عزيمتهم، وبث روح الشجاعة، حتى تبرز جهودهم، فكتبت: “من قلب الحدث نعاين ونوّلد مصابات بكورونا، أحلى تحية لأطباء وطبيبات وممرضات النساء والولادة في كل العالم”، حيث حصلت التغريدة على ردود وتعليقات من الأطباء والمختصين وعدد واسع من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، بحسب “العربية. نت”.

وتابعت: “المرأة الحامل حين تصاب بفيروس كورونا المستجد، تعيش ظروف المرض كغيرها من المرضى، وتتعافى بإذن الله، إلا إذا كان لديها أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وهنا يمكن وضعها في العناية الفائقة وتحت الملاحظة، كما أن وجود تحليل كورونا سهّل المهمة على أطباء النساء والولادة، وهناك العديد من الحالات المتزايدة التي من الأكثر يكون الحمل لديهم طبيعي وسليم، وهذا أمر جيد، فلم نواجه أي وفيات للأطفال أو للأمهات الحوامل”.

وأشارت إلى أن “مجرد ولادة الأم المصابة بفيروس كورونا يمكنها وخلال 24 ساعة تحديد إصابة الطفل بكورونا أم لا، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بذلك، والمستشفيات في السعودية تركز اهتمامها على الحوامل، حيث تجد المرأة الحامل كل الرعاية بكفاءة ومراقبة مستمرة ومتابعة دقيقة واهتمام فائق ولرضيعها للتأكد من سلامتهما”.

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وتشير بعض التقارير إلى ولادات مبتسرة لأمهات كُنّ يعانين بشدة من فيروس كورونا- لكن يصعب الوقوف على سبب هذه الولادة بشكل محدد، والذي ربما كان تخليص الجنين من ضيقٍ تعرّض له، أو تحسين التعامل مع نقص مستويات الأكسجين لدى الأم، بحسب إد مولينز الطبيب في مستشفى الملكة شارلوت وتشيلسي في لندن.

وفي أثناء الحمل، يتسبب نمو الجنين في ضغط على الرئتين والقلب، كما يؤثر على الدورة الدموية للأم. وإذا كانت هذه الأم مصابة بـ كوفيد-19 فإن الموقف يزداد سوءًا ويتمخض عن صعوبات في التنفُّس. وتحتاج أي امرأة تصل إلى هذا الوضع إلى أن تخضع لعناية شديدة في مستشفى.

كما كشفت دراسة أجريت في الصين عن إصابة ثلاثة أطفال من بين 33 طفلًا وُلدوا لأمهات مصابات بـ كوفيد-19.

ومن الصعب معرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال قد أصيبوا بالعدوى أثناء وجودهم في أرحام الحوامل أو أنهم أصيبوا بها أثناء المخاض، أو بعد الولادة والاتصال بأمهاتهم المصابات.

ولا دليل على أن الفيروس يتسبب في مشكلات في النمو بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، بحسب باحثين في كلية رويال كوليدج لطب النساء والتوليد.

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