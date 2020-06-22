استحواذ نيوكاسل .. خطوتان مكنتا السعودية من إتمام الصفقة بنجاح 

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قامت المملكة بخطوتين إيجابيتين اعتُبرتا رئيسيتين في صفقة استحواذها على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بحسب ما أفادت صحيفة The Chronicle التي تصدر في نيوكاسل.

الخطوة الأولى.. شراء حصة في BT:

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية أن أولى هذه الخطوات جاءت في شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة من مجموعة بريتيش تيليكوم BT، وهي واحدة من أصحاب الحقوق الرئيسيين لبث الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت صحيفة التلغراف قد أفادت أن صندوق الاستثمارات العامة اشترى حصة في مجموعة بريتيش تيليكوم BT البريطانية، بغية الاستثمار؛ لأنه يراهن في جميع أنحاء العالم على الشركات القوية في محاولة لتقليل اعتماد السعودية على عائدات النفط.

وقال تقرير الصحيفة إن الحصة التي يعتقد أن السعودية اشترتها من مجموعة بريتيش تيليكوم هي أقل من 5% التي يكون ملزمًا عندها إخطار البورصة.

الخطوة الثانية.. الملكية الفكرية:

وأشارت صحيفة The Chronicle إلى إطلاق المملكة حملة على القرصنة داخل البلاد، متابعة: تُعد هذه الخطوة إيجابية بالنسبة لفرص صندوق الاستثمارات العامة في صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل، وهي كانت إحدى القضايا الرئيسية التي يجب حلها من أجل تمرير الصفقة.

وتابعت: الآن، أدخلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إجراءات جديدة للقضاء على القرصنة داخل المملكة، وذلك يأتي في إطار الجهود للحد من انتهاكات الحقوق.

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وأضافت: وعلى ذلك حظرت المملكة 231 موقعًا ينتهك أنظمة الملكية الفكرية، وقد شملت البث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحبها.

تبرئة السعودية ‫من تهمة سرقة الحقوق الملكية الفكرية:

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن قرار منظمة التجارة العالمية ببراءة المملكة من القضية المرفوعة من قطر فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، مهد الطريق لصفقة الاستحواذ، لافتة إلى أن رابطة المحترفين الإنجليزية رفضت الاتهامات الموجهة إلى الجانب السعودي في الأيام الماضية، مشيرة إلى أن صفقة بيع نيوكاسل يونايتد في طريقها للإتمام.

النتيجة المتوقعة.. إتمام الصفقة:

وأفادت الصحيفة أن هذه الخطوات السابقة كنت نتيجتها المتوقعة والحتمية نجاح صفقة الاستحواذ، كاشفة بحسب مصادر لها أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يعلن استحواذه على ملكية النادي خلال هذا الأسبوع.

ولفتت إلى أن الصفقة تمت بموافقة الحكومة الإنجليزية التي حرصت على تعزيز العلاقات مع المملكة.

ومن المقرر أن تستحوذ المملكة على 80% من أسهم نيوكاسل، على أن تحصل أماندا ستافيلي والأخوين روبن على 10%.

السعودية تشتري حصة في مجموعة BT البريطانية

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