إغلاق 23 صالون حلاقة مخالف للبروتوكولات الوقائية في صبيا

2020-06-22

متابعات الخليج 365- جازان

أغلق مراقبو بلدية محافظة صبيا، ممثلة بقسم صحة البيئة، 23 صالونًا مخالفًا لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، في جولة رقابية مكثفة نفذت على محال الحلاقة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها وعودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية المحافظة، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه حرصًا على سلامة العملاء والعاملين في صوالين الحلاقة ومع عودة الحياة لطبيعتها، كثفت بلدية محافظة صبيا جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتمثلة في إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، واشتراطات تتعلق بالمحلات، بجانب استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة.

وبين دغريري أن قسم صحة البيئة وعبر 43 جولة تمكن من إغلاق 23 صالون حلاقة مخالف ورصد 23 مخالفة أخرى لصوالين حلاقة غير ملتزمة بالإجراءات.

وأضاف دغريري أن البلدية وبفرقها الميدانية المكونة من 9 مراقبين و2 أطباء بيطريين، شددوا في جولاتهم على مراقبة تطبيق تلك الصوالين للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات من ارتداء للكمامة والقفازات ودرع الوجه (النظارة)، ورداء القص والرداء القماشي والرداء البلاستيكي (السترة)، وشريط الرقبة.

وشدد دغريري على أهمية الالتزام بالبروتوكولات المنصوصة والمعمول بها حسب الأنظمة؛ لكي لا يتم مخالفة وإغلاق أي صالون حلاقة مخالف، مشيرًا إلى أن الجولات مستمرة وفق الخطة المعدة من قبل قسم صحة البيئة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بالنظام.

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