محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمود شاه قريشي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 09:02 PM Advertisements فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمود شاه قريشي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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