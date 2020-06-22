، وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي ،

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 08:53 PM
استعرض معهما العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي ،
المصدر : الخليج 365
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