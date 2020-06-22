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تفاعلاً مع "الخليج 365"، باشرت وحدة مراقبة الغابات بزراعة قنا والبحر، حالة الاحتطاب الجائر في "خيم كمب 61"، بعد تواصلها مع الصحيفة التي حددت المكان الذي شهد الاعتداء.
وكانت "الخليج 365" نشرت اليوم مطالبات عدد من المواطنين لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في الموقع التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار، مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار، ومن ثم قطع أشجار السمر الخضراء، وإخفائها إلى أن تجف، ليتم عرضها بعد ذلك للبيع في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف أضراراً بيئية كبيرة يعود ضررها على الإنسان.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 07:57 PM
وقفت على الموقع وأعدت محضرًا بالواقعةتفاعلًا مع "الخليج 365".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61"
تفاعلاً مع "الخليج 365"، باشرت وحدة مراقبة الغابات بزراعة قنا والبحر، حالة الاحتطاب الجائر في "خيم كمب 61"، بعد تواصلها مع الصحيفة التي حددت المكان الذي شهد الاعتداء.
وكانت "الخليج 365" نشرت اليوم مطالبات عدد من المواطنين لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في الموقع التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار، مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار، ومن ثم قطع أشجار السمر الخضراء، وإخفائها إلى أن تجف، ليتم عرضها بعد ذلك للبيع في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف أضراراً بيئية كبيرة يعود ضررها على الإنسان.
، تفاعلًا مع "الخليج 365".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" ،
المصدر : الخليج 365
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