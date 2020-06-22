بالفيديو .. ممارس صحي يروي قصة تغلبه على كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى عبدالعزيز الحارثي، ممارس صحي في مكة المكرمة، قصة تغلبه على فيروس كورونا الجديد.
وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه شعر بأعراض المرض في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الماضي، لافتا إلى أن الأعراض اشتدت عليه في اليوم الثاني، حيث شعر بصداع وألم شديد في الصدر.
وأضاف أنه تعايش مع المرض وقرر هزيمته، وظل متفائل طوال فترة مرضه، حتى تعافى وعاد لممارسة عمله بشكل طبيعي.
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