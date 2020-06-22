شكرا لمتابعة خبر عن لجنة الاحتراف تتوعد بمعاقبة اللاعبين المخالفين للبروتوكولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):

أعلنت لجنة الاحتراف عن العقوبات التى سيتم إصدراها بحق اللاعبين المخالفين للبروتوكولات التى تم الإعلان عنها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكدت اللجنة أنه سيتم خصم نسبة 5% من مرتبات اللاعبين في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم خصم 10 %، ويتم زيادة هذه النسبة إلى 15 % حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة أثناء المباريات أو التمارين، وذلك حفاظا على سلامة الجميع والحد من تفشي الفيروس.