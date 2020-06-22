شكرا لمتابعة خبر عن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة، وإيداعها في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت المبالغ التي تم إيداعها على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأكدت الوزارة أنها لم تودع بدل غلاء المعيشة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، بعد صدور قرار من وزارة المالية بإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م) الذي يوافق بالهجري شهر ذي القعدة.