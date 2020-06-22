شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فرحة مواطنين ومقيمين بعودة التدريبات بالصالات الرياضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أبدى مواطنون ومقيمون مشتركون في الصالات والمراكز الرياضية فرحتهم بعد العودة إلى التدريبات.

وأكدت إحدى المشتركات سعادتها بعودة التدريبات، كما أبدى مشتركون آخرون فرحتهم بإعادة العمل بالمراكز والصالات الرياضية.

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وشدد بعض المشتركين على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات التى أصدرتها وزارة الرياضة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند ممارسة التدريبات، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق عن عودة الأنشطة الرياضية، وذلك بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خلفية جائحة كورونا.