شكرا لمتابعة خبر عن علياء الرقابي تزوجت عضو الشورى "الفوزان" منذ 25 عاما وشقيقها مسؤول بالخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نعى عدد من النشطاء في المملكة الراحلة علياء عبدالله الرقابي ، زوجة عضو مجلس الشورى، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان.

وكانت "الرقابي" رحلت أمس بعد 4 أيام من إعلان زوجها عن دخول فيروس كورونا إلى أسرته.

وعلى الرغم من أن "الرقابي" لم تحظى بمساحة في الإعلام إلا أنها أثرت في حياة زوجها حيث رافقته في مسيرة حياته طوال أكثر من 25 عاما من الزواج، ورحلت وهي في الـ 50 من عمرها

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ولدت في مدينة حائل، وهي سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة بكالوريوس من جامعة حائل.

ورُزق "الفوزان" من زوجته الراحلة بابنه خالد وابنته أروى، وأخاها هو الدكتور عبدالعزيز الرقابي مدير عام الإدارة العامة للمراسم والتشريفات بوزارة الخارجية.

وكان عضو مجلس الشورى أعلن قبل 4 أيام فقط عن تسلل فيروس ”كورونا“ إلى أفراد من عائلته إلا أنه لم يتطرق إلى ذكر سبب وفاة زوجته علياء.