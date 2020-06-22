شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة من داخل الحرم المكي عام 1947 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثٌقت صورة قديمة ومميزة، ملامح الحياة داخل الحرم المكي الشريف، عام 1947م. وثٌقت صورة قديمة ومميزة، ملامح الحياة داخل الحرم المكي الشريف، عام 1947م. وظهر العديد من المواطنين والمواطنات، الذين ذهبوا لأداء الصلاة والتعبد، بالزي التقليدي.

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