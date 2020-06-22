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العيص تخلو من فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف تقرير وزارة الصحة عن فيروس كورونا، عن تسجيل حالة تعاف واحدة من الفيروس في محافظة العيص.

وأصبحت المحافظة خالية من الحالات النشطة بعد شفاء جميع المصابين بها.

وكانت المحافظة قد سجلت منذ بداية انتشار 13 حالة قبل أن تتعافى اليوم من الفيروس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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