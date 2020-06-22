شكرا لمتابعة خبر عن العيص تخلو من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف تقرير وزارة الصحة عن فيروس كورونا، عن تسجيل حالة تعاف واحدة من الفيروس في محافظة العيص.

وأصبحت المحافظة خالية من الحالات النشطة بعد شفاء جميع المصابين بها.

وكانت المحافظة قد سجلت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد 13 حالة قبل أن تتعافى اليوم من الفيروس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.