بالفيديو.. أحكام الزكاة في جمعية الموظفين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، أحكام الزكاة في جمعية الموظفين . كشف الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، أحكام الزكاة في جمعية الموظفين . وقال "الخثلان" : " ينظر لعدد أفراد الجمعية، فإن كان عددهم أقل من 12 فلا تجب الزكاة.. وإذا كان عددهم أكثر من 12 فتجب الزكاة على على رقم 12 وما بعده ، لأنه قد حال عليه الحول " .

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