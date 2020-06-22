شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت شركة الكهرباء، كيفية الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي، وذلك عبر إرسال رسالة نصية تتضمن رقم الحساب + #SM . أوضحت شركة الكهرباء، كيفية الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي، وذلك عبر إرسال رسالة نصية تتضمن رقم الحساب + #SM . وأكدت الشركة، أنه يمكن إلغاء الاشتراك في الفاتورة الثابتة عبر الرابط التالي هنــــــا ، واختيار خدمات سريعة، ثم إدخال رقم حساب، ثم اختيار أيقونة الفاتورة الثابتة، وبعدها إلغاء الاشتراك.

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