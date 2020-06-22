شكرا لمتابعة خبر عن شركة الكهرباء تحذر من العبث بمكونات العدادات الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الشركة السعودية للكهرباء من العبث بمكونات العدادات الكهربائية، مؤكدة أن التعديل في مكوناتها من غير مختص الشركة خطر، والعبث بها يعرض الفرد للمساءلة القانونية والغرامات المالية والتعويضات.

وأضافت أن العدادات الكهربائية آمنة ومطابقة للمواصفات السعودية والعالمية، وتتكون من جهاز لحساب الطاقة، وقاطع لوصل وفصل الطاقة الكهربائية لحماية المكونات آليًا، وكيابل نحاسية أو ألمومنيوم للتوصيل بين القاطع والعداد، ومرابط الكابلات للربط بين كيبل الشركة ومكونات العداد وكابلات المشترك.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة تتم بناءً على ملاحظات القراء وحسب صديق الكهرباء، مؤكدة أن العبث بأى من مكونات العداد يُعرض للخطر والحريق علاوة على المسائلة القانونية والغرامات المالية.