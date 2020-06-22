أمير تبوك : تأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في نيوم

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أكد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، بدء برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة لتدريبهم وتأهيلهم وإيجاد عمل لهم بمشروع نيوم. أكد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، بدء برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة لتدريبهم وتأهيلهم وإيجاد عمل لهم بمشروع نيوم. وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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