أخبار السعودية اليوم.. الزكاة والدخل تحدد سِلَعًا معفاة من القيمة المضافة.. وهكذا تضيف مولودًا بحساب المواطن

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الاثنين 22 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة؛ حيث وضحت هيئة الزكاة والدخل السِّلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتسجيل 3393 إصابة جديدة بكورونا، وإغلاق 11 صالونًا للحلاقة بالطائف خالف الإجراءات الاحترازية.

«الزكاة والدخل» توضح السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة، المقررة أول يوليو المقبل.

وزارة الصحة: تسجيل 3393 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1307

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 161,005 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4045 ما يرفع الإجمالي إلى 105175.

تعرّف على خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور

أوضحت وزارة التعليم أن تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي يبدأ اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن موعد تسجيل رياض الأطفال هو الاثنين الموافق 5 يوليو 2020م من خلال نظام نور.

«حساب المواطن» يوضح خطوات إضافة مولود

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات إضافة المولود إلى حساب المستفيد الرئيسي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الإضافة أو التعديل في البيانات عبر التطبيق، وأن ذلك يتم فقط عبر البوابة الإلكترونية.

الجمارك تعلن دعوة تأهيل لمنافسة تصميم وإنشاء محطة وقود بالربع الخالي

دعت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، الشركات المختصة للتقديم على مرحلة التأهيل المسبق للموردين لمنافسة تصميم وإنشاء محطة وقود دائمة في منفذ الربع الخالي، وفق النموذج والتفاصيل المرفقة في منصة اعتماد.

أمانة جدة تواصل جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة والتزيين النسائي

واصلت فرق أمانة محافظة جدة الرقابية جولاتها على صوالين الحلاقة والتزيين النسائي للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

أمانة عسير تغلق 8 صوالين حلاقة لمخالفة الإجراءاتِ الاحترازيةَ

أغلقت أمانة منطقة عسير، ثمانية صوالين حلاقة رجالية؛ لمخالفتها الإجراءاتِ الاحترازيةَ الوقائية، الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

لرفع الكفاءة وزيادة التنافسية.. «هدف» يعتمد 46 شهادة مهنية احترافية

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الاثنين، أن إجمالي الشهادات المهنية الاحترافية المعتمدة بلغ 46 شهادة في جميع مجالات وتخصصات سوق العمل، وذلك منذ إطلاق برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية وحتى الآن.

نقل الشورى تبحث التقرير السنوي لـ«الخطوط الحديدية»

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى عن بُعد اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

الأمم المتحدة: السعودية أحد أكبر المانحين لمشروعات مفوّضية اللاجئين بالعالم

أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن القطاع الزراعي حقق معدلات إنتاج ونموّ عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.

الفضلي: 61 مليار ريال حجم الناتج المحلي للقطاع الزراعي

أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن القطاع الزراعي حقق معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.

جازان.. الإدارات الحكومية تطبق الإجراءات الاحترازية لعودة الموظفين

التزمت الإدارات الحكومية بمنطقة جازان بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم يوم أمس، بنسبة 75% تحت شعار «نعود بحذر».

إغلاق 11 صالونًا للحلاقة بالطائف.. ومنع تقديم خدمات المساج بأماكن التجميل النسائية

أغلقت أمانة الطائف، 11 صالونًا للحلاقة خلال الجولات الرقابية المكثّفة على المحلات غير الملتزمة بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية، وذلك مع بدء عمل أنشطة الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية.

معهد الحرم المكي يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد ويحدد الشروط

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المجد الحرام والمسجد النبوي، فتح باب القبول في معهد الحرم المكي الشريف، للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامه الثلاثة «الصباحي والمسائي والنسائي».

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