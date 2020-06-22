شروط ومتطلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط ومتطلبات حصول الأسر غير المعولة لمعاش الضمان الاجتماعي.

وقالت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، إن الأسرة غير المعولة المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي هي التي عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك، ولا يوجد لها مصدر دخل كافٍ للعيش.

متطلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

ومن متطلبات التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، الهوية الوطنية لمن يتجاوز سن المتقدم (18) عامًا، والإقامة في نطاق خدمات المكتب، بالإضافة إلى إفادة طبية من مستشفى لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية عند الحاجة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن معاش الضمان الاجتماعي قاصر على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

ووفقًا للائحة التنفيذية، فإن معاش الضمان الاجتماعي لا يصرف للمستفيد الذي لا يعول أسرة في حالة إقامته إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية، أو العلاجية الحكومية، أو الخيرية التي تدعمها الدولة.

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ويستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظيفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

مقدار معاش الضمان الاجتماعي

ويحدد مقدار معاش الضمان الاجتماعي السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزيد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ واحد وثلاثين ألفًا ومائة ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وفقًا للائحة التنفيذية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية ضرورة إبلاغ المستفيد، أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته بما يترتب عليه تعديل استحقاق معاش الضمان الاجتماعي أو يتم إلغاؤه.

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