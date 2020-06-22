أمير المدينة المنورة لشباب وفتيات المنطقة: شكرًا لمبادراتكم خلال كورونا

أشاد أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بدور شباب وفتيات المنطقة في إنجاز عدد من الأعمال والمبادرات التطوعية خلال جائحة كورونا، واستثمار ما لديهم من مهارات في مساندة الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة تحديات الأزمة والتقليل من آثارها المجتمعية.

جاء ذلك خلال رئاسة أمير المنطقة اجتماع لجنة الشباب بالمنطقة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، والمدير العام للتعليم رئيس لجنة الشباب الأستاذ ناصر العبدالكريم، وعدد من أعضاء اللجنة.

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وأكد أمير المنطقة أهمية تحفيز الابتكار والإبداع لدى الشباب وإيجاد آلية تساعدهم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية وملموسة قابلة للتنفيذ دون عوائق.

واطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على تقرير عن مبادرات وأعمال الشباب التطوعية خلال جائحة كورونا، التي شارك فيها أكثر من 240 شابًا وفتاة، شملت تنظيم المصلين في المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع وكالة الرئاسة، إضافة إلى المساهمة مع مبادرة خير المدينة في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين، ونشر رسائل توعوية عن الجائحة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المدير العام للتعليم رئيس لجنة الشباب ناصر العبدالكريم أن اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه الشباب والفتيات بالمنطقة كان له الأثر الإيجابي في استثمار طاقاتهم لما يعود عليهم بالنفع، مشيرًا إلى أنه نوقش خلال اللقاء برامج لجنة الأعمال وجهود الجهات الحكومية في دعم وتسهيل تنفيذ هذه البرامج.