خلال دقائق.. فيديو يسجل عملية إجراء فحص كورونا في مراكز «تأكد»

وثق مقطع فيديو رحلة مواطن مع فحص كورونا في أحد مراكز تأكد، التي أطلقتها وزارة الصحة في مختلف مدن ومناطق المملكة ضمن المرحلة الثالثة.

وأظهر مقطع الفيديو الإجراءات التي مر بها حتى تم فحصه بطريقة سهلة وسريعة وآمنة بداخل سيارته خلال دقائق معدودة، بعد حصوله على موعد عن طريق تطبيق «صحتي».

وذكر المواطن عبر الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن نتيجته ستصل في رسالة عبر الهاتف المحمول.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة استكمالها تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة «تأكد» في مختلف المناطق، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الصحة قد كشفت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ استمراراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس؛ وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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كما أكدت الوزارة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 161.005 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4045 ما يرفع الإجمالي إلى 105175 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1307 حالات، بعد تسجيل 40 حالة.

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