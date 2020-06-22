بقرار وزاري.. تمديد تكليف سعيد الغامدي مديرًا عامًا لـ«تعليم الجوف»

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الجوف لمدة عامين، وأعرب «الغامدي» عن فخره بهذه الثقة الغالية لوزير التعليم.

وتعهد الغامدي بمضاعفة الجهد لتحسين جودة العملية التعليمية، موضحًا أن هذا التكليف سيكون حافزًا له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء.

كما رفع الغامدي خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما وتوجيههما الدائم، متطلعًا إلى تعاون منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف لكل ما يخدم تطور وتقدم العملية التعليمية بالمنطقة.

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