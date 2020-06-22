للجنسين.. بدء تسجيل شاغلي الوظائف التعليمية وأعضاء التدريس ببرنامج أخصائيي التقويم

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين في البرنامج التدريبي (إعداد أخصائيي التقويم المدرسي).

وأوضحت هيئة تقويم التعليم، أنه يمكن التسجيل في الوظائف التعليمية من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

وتهدف «بوابة التسجيل في شهادات التقويم الاحترافية» إلى تيسير تسجيل المتقدمين للبرامج التدريبية المؤهلة لأي من الشهادات الاحترافية المتخصصة التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، لتعزيز صناعة التقويم والاعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب، بما يسهم في التنمية الوطنية المستدامة.

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وتتيح الهيئة هذه الشهادات الاحترافية المتخصصة لشريحة واسعة من المختصين والمهتمين بصناعة التقويم والاعتماد وفق المتطلبات المحددة لكل شهادة.

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