بالصور.. أصحاب «عقارات نيوم» يتسلمون الدفعة الأولى للتعويضات المالية

سلّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وأكد أمير المنطقة أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع» أمر بمنح قطعة أرض وسكنًا جاهزًا مجانًا سواء كان في الساحل أو تبوك إضافة لتعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم.

ويوصف «نيوم » بالمشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم؛ حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

وانطلق العمل في مشروع مدينة «نيوم»؛ حيث تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.

بالفيديو.. أمير تبوك: ولي العهد يمنح قطعة أرض وسكنًا جاهزًا لأهالي «نيوم»