إلى جانب تعويضات أخرى..
أكد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بمنح قطعة أرض وسكنًا جاهزًا مجانًا سواء كان في الساحل أو تبوك إضافة لتعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم.
ويوصف «نيوم» بالمشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم؛ حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحوّل الاقتصادي بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.
وانطلق العمل في مشروع مدينة «نيوم»؛ حيث تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقّع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمير تبوك: ولي العهد يمنح قطعة أرض وسكنًا جاهزًا لأهالي «نيوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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