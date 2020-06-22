سقوط تشكيل عصابي تورط في 12 عملية سطو بـ4 أحياء في الرياض

ألقت شرطة الرياض، القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل، وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع).

وبين المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن التشكيل تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا - السليمانية - المعذر - المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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