بالصور.. «الزكاة والدخل» تبدأ استقبال عملائها في فروع المدن والمناطق

مع استمرار تقديم جميع خدماتها للمكلفين «عن بُعد»
بدأت فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل والمنتشرة في ١٨ مدينة ومحافظة على مستوى المملكة أمس، استقبال المكلفين والعملاء، وذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاع العام.
وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم جميع خدماتها للمكلفين «عن بُعد» لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونيًّا، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني «gazt.gov.sa» الذي يقدّم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحّد لمركز الاتصال 19993 وعن طريق حساب العناية بالعملاء على تويتر «@Gazt_Care».
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