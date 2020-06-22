مخالفة الإجراءات الاحترازية تغلق 8 محالّ للحلاقة بمحافظة رفحاء

ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا
أغلقت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، 8 محال للحلاقة الرجالية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الوقائية، الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال جولات رقابية على محالّ الحلاقة وأماكن التجميل النسائية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة، أن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة والتجميل، واتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، مشددً على الجميع التقيُّد بالتعليمات والإبلاغ عن أيّ مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.
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