بالأساسي والمساعدات.. إيداع معاشات الضمان الاجتماعي وإلغاء بدل غلاء المعيشة

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، وتم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

كما أن الوزارة لم تودع بدل غلاء المعيشة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، بعد صدور قرار من وزارة المالية بإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م) الذي يوافق بالهجري شهر ذي القعدة، بعد صدور العديد من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.