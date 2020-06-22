بالمناطق الجنوبية خلال شهر شوال..
نجح رجال حرس الحدود، في إحباط محاولات تهريب أكثر من 1.5 طن من نبات الحشيش المخدّر، وما يزيد على نصف الطن من نبات القات بالمناطق الجنوبية خلال شهر شوال الماضي.
وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر فيديو نشرته بحسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين، أنها تمكّنت من القبض على المتورّطين فيها وعددهم 87 شخصًا، بينهم 17 مواطنًا، 51 إثيوبيًّا، و19 يمنيًّا.
وأوضحت أن عمليات القبض تمّت عقب رصد محاولة المتهمين تجاوز الحدود الجنوبية للمملكة.
اقرأ أيضًا:
وزارة البيئة تحقق في نفوق «أسماك القنفذة».. ومسؤول يوضح الأسباب
حرس الحدود بالمدينة يُنقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية على متن قاطرة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حرس الحدود يحبط تهريب طنّين حشيش وقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.