بالفيديو.. حرس الحدود يحبط تهريب طنّين حشيش وقات

نجح رجال حرس الحدود، في إحباط محاولات تهريب أكثر من ‏‏1.5 طن من نبات ‏الحشيش المخدّر، وما يزيد على نصف الطن من نبات ‏القات بالمناطق الجنوبية خلال شهر شوال الماضي.‏

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر فيديو نشرته بحسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين، أنها تمكّنت من القبض ‏على المتورّطين فيها وعددهم 87 شخصًا، بينهم 17 مواطنًا، 51 إثيوبيًّا، و19 يمنيًّا.‏

وأوضحت أن عمليات القبض تمّت عقب رصد محاولة المتهمين ‏تجاوز الحدود الجنوبية للمملكة.‏

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