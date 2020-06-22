إجراءات وضوابط لمواجهة كورونا في الأسواق والمراكز التجارية بجازان

عادت الحركة التجارية إلى الأسواق والمراكز التجارية ومحلات «بيع التجزئة والجملة» بمنطقة جازان، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية مع التزام المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء أوقات العمل.

وكثفت الأسواق والمراكز التجارية بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، جهودها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد رفع منع التجول بشكل كامل والعودة للحياة الطبيعية ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك وسط الالتزام التام بالضوابط الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بتوفير أدوات ‏السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق ‏حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وحرصت هذه الأسواق والمراكز التجارية على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المعتادة كقياس درجة حرارة المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوّق ‏والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها وإلزام الموظفين بلبس الكمامات ‏خلال وقت العمل والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ‏إضافة إلى وضع اللافتات عند مداخل المتاجر توضّح التعليمات ‏للمتسوقين وإرشادهم بأهمية التباعد بمسافة كافية والابتعاد عن ملامسة ‏الأسطح ومقابض الأبواب وأهمية ارتداء الكمامة القماشية.