السعودية اليوم / فريق طبي بمستشفى الهدا ينجح في التعامل مع ولادة طبيعية مصابة بكورونا



الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

نجح فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا بمحافظة الطائف أمس بالتعامل مع حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفايروس (

وتم اجراء الولادة بصورة طبيعية دون تدخل جراحي، وبعد ذلك تم أخذ مسحة من المولود للكشف عن حالته إذا كان حامل للفيروس, واتضح خلوه من فيروس كورونا بفضل من الله وهو بحالة ممتازة.

وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعيران أن الفريق الطبي الذي تعامل مع حالة ذو خبرة عالية، وأجريت الولادة وسط الاحترازات المشددة، مشيراً إلى أن السيدة بحالة صحية جيدة وتتم متابعتها من قبل الفريق المختص .

// انتهى //

19:30ت م

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الطائف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنجح فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا بمحافظة الطائف أمس بالتعامل مع حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفايروس ( كورونا COVID19) وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.وتم اجراء الولادة بصورة طبيعية دون تدخل جراحي، وبعد ذلك تم أخذ مسحة من المولود للكشف عن حالته إذا كان حامل للفيروس, واتضح خلوه من فيروس كورونا بفضل من الله وهو بحالة ممتازة.وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعيران أن الفريق الطبي الذي تعامل مع حالة ذو خبرة عالية، وأجريت الولادة وسط الاحترازات المشددة، مشيراً إلى أن السيدة بحالة صحية جيدة وتتم متابعتها من قبل الفريق المختص .// انتهى //19:30ت م0218

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