السعودية اليوم / العراق يسجل 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1808 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي عن تسجيل 67 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1167 حالة، كما سجل 850 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 14785 حالة.

// انتهى //

19:23ت م

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بغداد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 32676 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي عن تسجيل 67 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1167 حالة، كما سجل 850 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 14785 حالة.// انتهى //19:23ت م0214

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