السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في باكستان إلى 3604 حالات وفاة



إسلام آباد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن وجود الإصابات بالفيروس في باكستان تمثل في 71092 حالة في إقليم السند، و66943 حالة في إقليم البنجاب، و21997 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و9475 حالة في إقليم بلوشستان، و 10912 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1288 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و845 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:22ت م

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إسلام آباد 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 3604 حالات وفاة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 182552 حالة، تماثلت منها 71458 حالة للشفاء.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن وجود الإصابات بالفيروس في باكستان تمثل في 71092 حالة في إقليم السند، و66943 حالة في إقليم البنجاب، و21997 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و9475 حالة في إقليم بلوشستان، و 10912 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1288 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و845 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:22ت م0213

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