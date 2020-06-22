السعودية اليوم / الأردن تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و︎حالة لسائق شاحنات أجنبي قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل12 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 732 حالة.

// انتهى //

18:47ت م

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عمّان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1042 إصابة.وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و︎حالة لسائق شاحنات أجنبي قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل12 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 732 حالة.// انتهى //18:47ت م0208

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