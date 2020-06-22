رياضي / ممرات المشاة بمحافظة جدة تشهد إقبال المتنزهين وسط وعي بالتزام الإجراءات الإحترازية



جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

شهدت ممرات المشاة بمحافظة جدة إقبال المتنزهين من محبي ممارسة

وعملت أمانة محافظة جدة على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها والأدوات

من جهتهم أكد مرتادو ممرات المشاه على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر ، إضافة لتطبيق التعليمات الصادة من وزارة الصحة من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها .

// انتهى //

18:37ت م

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جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسشهدت ممرات المشاة بمحافظة جدة إقبال المتنزهين من محبي ممارسة رياضة المشي وسط وعي كامل بالتزام الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار " نعود بحذر" في استشعارٍ للمسؤولية المجتمعية تجاه مختلف التدابير .وعملت أمانة محافظة جدة على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها والأدوات الرياضية التي تشتمل عليها ، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية للمحافظة ، ومتاحة للمواطنين والمقيمين .من جهتهم أكد مرتادو ممرات المشاه على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر ، إضافة لتطبيق التعليمات الصادة من وزارة الصحة من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها .// انتهى //18:37ت م0203

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