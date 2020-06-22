السعودية اليوم / السودان تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان 118 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي الوفيات بلغ 533 حالة وفاة بينما سجل 3460 حالة تعافٍ.

//انتهى//

18:20ت م

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الخرطوم 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت السودان 118 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 135 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8698 حالة.وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي الوفيات بلغ 533 حالة وفاة بينما سجل 3460 حالة تعافٍ.//انتهى//18:20ت م0201

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