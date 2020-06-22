2020-06-22

النيابة العامة عن بُعد .. تنفيذ 372 ألف إجراء خلال 21 يومًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستمر النيابة العامة في تقديم كافة أعمالها المنوطة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها عن بُعد لعموم المستفيدين على مستوى فروعها ودوائرها في شتى مناطق المملكة ومحافظاتها وفق منظومتها الإلكترونية وبيئتها التقنية المتقدمة، طبقًا لعمليات آمنة ومشفرة وبجودة عالية، حيث نفّذت خلال (٢١) يومًا من تاريخ ٠٨ /١٠ / ١٤٤١هـ إلى ٢٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ أكثر من (٣٧٢٠٠١) إجراءً قام به أعضاء النيابة العامة، وبلغت عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (١١٣٩٢)، المنجز منها(١٠٥٨٧) ، وتم معالجة (٧٨) شكوى للمواقيف والمسجونين عبر منصة أبشر أيقونة (معكم).

كما بلغت الخدمات المقدمة عن بعد للمستفيدين (١٤٤٦) والتي كانت محل اهتمام وأولوية في إنجازها بشكل فوري وآني، وتم استقبال (٩٧٥) طلبًا لتحديد موعدًا للحضور لمقار النيابة العامة والتي دشنت الخدمة لها بتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤١هـ، وبلغت الخدمات المقدمة عبر منصة المحامين (٩٠٢) والتي دشنت خدماتها بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

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يشار إلى أن النيابة العامة زامنت تقديم إجراءاتها عن بعد مع قرار تعليق الحضور لمقرات العمل عبر مجموعة من القنوات الإلكترونية الميسرة والسهلة والتي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

جدير بالذكر أن معالي النائب العام أصدر توجيهاته للمختصين ببذل مزيد من الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين عن بُعد وإنهاء كافة استفساراتهم وطلباتهم وإفادتهم عن موضوع الإجراء في نفس اللحظة، تيسيرًا عليهم وطمأنة لهم عن إجراءات ذويهم في ظل الظروف الراهنة في مواجهة فيروس كورونا.

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