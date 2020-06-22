شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 12 حادثة سطو

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في ارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالعاصمة الرياض .

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا – السليمانية – المعذر – المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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