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عسير تتأهب لـ موسم الصيف .. مسح شامل للمواقع السياحية والترفيهية
للتأكد من توفر اشتراطات ووسائل السلامة وإزالة مسببات الحوادث
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أكملت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير كافة استعداداتها لموسم صيف هذا العام من خلال تغطية المواقع السياحية التي يكثر ارتيادها من قبل زوار المنطقة بخدمات الدفاع المدني؛ وذلك من خلال استحداث عدد من مراكز الدفاع المدني المؤقتة وتجهيزها بفرق الإطفاء والإنقاذ كما تم نشر دوريات السلامة والقيام بمسح شامل لمواقع الإيواء السياحي ومدن الألعاب والمواقع الترفيهية؛ وذلك للتأكد من توفر اشتراطات ووسائل السلامة وإزالة مسببات الحوادث.
كما يشارك مدني عسير في مبادرة حسن الوفادة والتي تستهدف زوار المنطقة في صيف هذا العام وذلك في نسختها الثانية تحت شعار “مرحبًا ألف في عسير – تنزه بحذر”، حيث تشهد المنطقة كل عام توافد العديد من الزوار في مثل هذا الوقت.
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