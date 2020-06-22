محمد بن مسعود - الدمام - مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية أعمارهم في العقدين الثالث والرابع صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا - السليمانية - المعذر - المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها . وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة . سقوط تشكيل عصابي تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-22 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا - السليمانية - المعذر - المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها . وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة . Advertisements 22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 06:54 PM مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية أعمارهم في العقدين الثالث والرابع مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية أعمارهم في العقدين الثالث والرابع صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا - السليمانية - المعذر - المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها . وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة . ، سقوط تشكيل عصابي تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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