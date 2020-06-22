، تفاصيل إنقاذ المواطن الذي سقط من قمة جبال القهر في "ريث جازان".. تعرّف عليها ،

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تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة عن المواطن الذي سقط من قمة جبل القهر بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان.
وبينت التفاصيل أن المواطن كان في نزهة مع آخرين عندما انحرفت قدمه من القمة وسقط إلى أسفل، فيما أنقذه مواطنون، وتبين أنه أصيب بكسور متعددة.
ووفقًا للأهالي فإن شخصًا سقط من قمة جبل القهر، وهرع العشرات لإنقاذه عبر التسلق والنزول من قمة الجبل، ومن ثم حملوه وأنقذوه، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.
وزار رئيس مركز جبل القهر جابر بن يحيى الريثي رئيس مركز جبل القهر، المصاب اليوم، خلال تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد في جازان ليطمئن على صحته، مبينًا أنه تعرض لكسر في الظهر، وكسر أسفل القدم اليسرى.
وقدم "الريثي" شكره لمن ساهم في عملية إنقاذه، مثمنًا الجهود التي بذلت لإخراجه من الموقع الوعر.
تفاصيل إنقاذ المواطن الذي سقط من قمة جبال القهر في "ريث جازان".. تعرّف عليهامحمد المواسي الخليج 365 2020-06-22
تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة عن المواطن الذي سقط من قمة جبل القهر بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان.
وبينت التفاصيل أن المواطن كان في نزهة مع آخرين عندما انحرفت قدمه من القمة وسقط إلى أسفل، فيما أنقذه مواطنون، وتبين أنه أصيب بكسور متعددة.
ووفقًا للأهالي فإن شخصًا سقط من قمة جبل القهر، وهرع العشرات لإنقاذه عبر التسلق والنزول من قمة الجبل، ومن ثم حملوه وأنقذوه، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.
وزار رئيس مركز جبل القهر جابر بن يحيى الريثي رئيس مركز جبل القهر، المصاب اليوم، خلال تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد في جازان ليطمئن على صحته، مبينًا أنه تعرض لكسر في الظهر، وكسر أسفل القدم اليسرى.
وقدم "الريثي" شكره لمن ساهم في عملية إنقاذه، مثمنًا الجهود التي بذلت لإخراجه من الموقع الوعر.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
06:27 PM
"الريثي" يشكر المساهمين في إنقاذه
تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة عن المواطن الذي سقط من قمة جبل القهر بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان.
وبينت التفاصيل أن المواطن كان في نزهة مع آخرين عندما انحرفت قدمه من القمة وسقط إلى أسفل، فيما أنقذه مواطنون، وتبين أنه أصيب بكسور متعددة.
ووفقًا للأهالي فإن شخصًا سقط من قمة جبل القهر، وهرع العشرات لإنقاذه عبر التسلق والنزول من قمة الجبل، ومن ثم حملوه وأنقذوه، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.
وزار رئيس مركز جبل القهر جابر بن يحيى الريثي رئيس مركز جبل القهر، المصاب اليوم، خلال تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد في جازان ليطمئن على صحته، مبينًا أنه تعرض لكسر في الظهر، وكسر أسفل القدم اليسرى.
وقدم "الريثي" شكره لمن ساهم في عملية إنقاذه، مثمنًا الجهود التي بذلت لإخراجه من الموقع الوعر.
، تفاصيل إنقاذ المواطن الذي سقط من قمة جبال القهر في "ريث جازان".. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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