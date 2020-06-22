تسليم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات بنطاق مشروع نيوم

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلم أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

ونشرت إمارة منطقة تبوك مجموعة من الصور وثقت من خلالها عمليات تسليم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة في نطاق مشروع نيوم.

الجدير بالذكر أن صحيفة الغارديان البريطانية، نشرت في وقت سباق، تقريرًا عن مدينة نيوم المستقبلية واصفة إياها بأنها الفصل التالي لمستقبل البشرية.

وقال التقرير: من المنتظر أن يكون تحت القشرة البراقة لمدينة نيوم قمر اصطناعي وسيارات أجرة طائرة، وستغطي المدينة المستقبلية في شمال غرب المملكة مساحة أكبر من بلجيكا، ويعلن الموقع الرسمي للمدينة أنها الوطن الجديد للمستقبل.

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ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مدينة المستقبل هي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن تسميتها هي مزيج من الكلمة اليونانية لكلمة جديد وكلمة المستقبل.

وأردف التقرير: تبلغ تكلفة المدينة 500 مليار دولار، ووفقًا لوثائق استراتيجية تم الكشف عنها العام الماضي، قد تتضمن قمرًا صناعيًا ضخمًا وشواطئ متوهجة في الظلام وسيارات أجرة تعمل بطائرات دون طيار، وعمال آليين لتنظيف المنازل، كما ستتضمن حديقة جوراسية تتميز بديناصورات وسحالي متحركة.

وقالت الغارديان: كل التقارير والعاملون هناك يؤكدون نتيجة واحدة فقط، وهو أنه بعد 10 سنوات من الآن ستكون مدينة نيوم أشبه إلى ما يكون نسخة مستقبلية من المدن المنشودة، بتكنولوجيا تضم شبكة واسعة لجمع البيانات، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه والطائرات دون طيار التي تغطي المدينة بأكملها.

وتابع التقرير: يتقدم البناء على قدم وساق على الرغم من تحديات الوباء والانخفاض التاريخي في أسعار النفط، وتُعد المدينة جزءًا من مشروع رؤية 2030 الرئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

الغارديان البريطانية تتحدث عن نيوم : الحقبة التالية لمستقبل البشرية

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