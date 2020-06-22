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عسير تسجل 371 إصابة جديدة بـ كورونا .. وتعافي 127 حالة
خميس مشيط تصدرت بـ 150 حالة
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - عسير
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 371 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة عسير.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في عدد من مدن ومحافظات ومراكز عسير، حيث سجلت خميس مشيط 150 إصابة، وأبها 79 إصابة، ومحايل 26 إصابة، والنماص 29 إصابة، وبيشة 25 إصابة، وأحد رفيدة 11 إصابة، وتثليث 8 إصابات، والمجاردة 7 إصابات، والبشائر 7 إصابات، وبللسمر 6 إصابات، والحرجة 5 إصابات، وسرات عبيدة 5 إصابات، وتنومة 4 إصابات، وسبت العلاية 3 إصابات، والقحمة إصابتين، وظهران الجنوب إصابتين، والمضة إصابتين.
من جهة أخرى سجلت منطقة عسير اليوم 127 حالة تعافٍ.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 4029 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1621 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2402 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 161005 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 105175 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1307 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 54523 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2045 حالة.
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