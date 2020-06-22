37 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان.. وتعافي 29 حالة

2020-06-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.

وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 11 إصابة، وصامطة 10 إصابات، وبيش 4 إصابات، والعيدابي 4 إصابات، وصبيا إصابتين، والعارضة إصابتين، والطوال إصابتين، وأبو عريش إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة.

من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 29 حالة شفاء، وحالة وفاة في جازان.

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1870 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1464 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 386 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3393 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 161005 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 105175 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1307 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 54523 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2045 حالة.

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