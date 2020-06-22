السعودية | حكومة اليمن والمجلس الانتقالي يوافقان على وقف النار

شكرا لقرائتكم حكومة اليمن والمجلس الانتقالي يوافقان على وقف النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لطلبه بوقف اطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، و عودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

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وأضاف أن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو كافة الاطراف لاعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض و بإعادة الاوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي.

وأوضح العقيد المالكي أن التحالف يرفض اي ممارسات تضر بالامن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في اي من المناطق المحررة، مؤكداً على أن التحالف يقف دائما الى جانب اليمن وشعبه الشقيق و مستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وامنه واستقراره وسلامة ووحدة اراضيه.

وأشار المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في ابين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات ، كما ان التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والاعلامية اليمنية لدعم استجابة الاطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الامن و لتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.