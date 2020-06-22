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تلقى مركز شرطة السلامة بمحافظة جدة بلاغاً عن تغيب مقيم مصري الجنسية يدعى محمد أحمد على حامد 37 عاماً، والذي خرج منذ نحو 10 أيام من منزله بجدة ولم يعد حتى الآن، حيث تم البحث عنه في سجون جدة وفي إدارة الوافدين بالشميسي بمكة المكرمة ولم يتم العثور عليه.
وطالب ذووه ممن يعثر عليه التواصل مع الأجهزة الأمنية بشرطة جدة أو التواصل على الرقم 0555877422
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 06:05 PM
خرج من منزله بجدة ولم يعد حتى الآن
تلقى مركز شرطة السلامة بمحافظة جدة بلاغاً عن تغيب مقيم مصري الجنسية يدعى محمد أحمد على حامد 37 عاماً، والذي خرج منذ نحو 10 أيام من منزله بجدة ولم يعد حتى الآن، حيث تم البحث عنه في سجون جدة وفي إدارة الوافدين بالشميسي بمكة المكرمة ولم يتم العثور عليه.
وطالب ذووه ممن يعثر عليه التواصل مع الأجهزة الأمنية بشرطة جدة أو التواصل على الرقم 0555877422
، البحث عن مقيم مصري متغيب منذ 10 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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