، لبنان: 16 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1077

سجّل لبنان، اليوم، 16 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 11 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و5 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1603 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 798 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1077.

فيروس كورونا الجديد