محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 21.825 ضحية بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء. ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة. وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً. فيروس كورونا الجديد

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-22 بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء. ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة. Advertisements وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً. 22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 05:10 PM ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 21.825 ضحية ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 21.825 ضحية بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء. ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة. وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.

، المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة ،

المصدر : الخليج 365